XV de France : Une star de Galthié dans l’histoire, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir, le XV de France affronte la Namibie au Vélodrome pour son troisième match de cette Coupe du monde. Titularisé par Fabien Galthié, le centre Gaël Fickou a signé sa 83ème sélection en Bleu, lui permettant ainsi de devenir le 9ème joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France. Interrogé à ce sujet, le joueur du Racing 92 affirme que la relève est déjà bien présente à son poste.

Il fait partie des pièces maîtresses de Fabien Galthié. Désormais âgé de 29 ans, Gaël Fickou a connu une nouvelle titularisation ce jeudi face à la Namibie, rejoignant ainsi le talonneur Dimitri Szarzewski en termes de sélection avec le XV de France (83).

«Je me bats tous les jours pour y être»

Interrogé à ce sujet, Gaël Fickou a clamé son amour pour le XV de France : « Il n’y a pas de truc plus beau ! Souvent, je dis à des joueurs en club « Les gars, franchement, porter le maillot de l'équipe de France il n’y a rien de plus beau ». Même si tu joues des phases finales, il n’y a rien qui est égal au maillot de l'équipe de France. C'est pour ça qu'on se bat tous pour l'avoir. Ce n’est jamais simple donc je ne le banalise pas. Si je suis encore là c'est parce que je me bats tous les jours pour y être » , déclare Fickou dans des propos relayés par RMC .

«Du jour au lendemain tout peut s'arrêter»