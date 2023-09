Coupe du Monde : Le XV de France a eu chaud, il balance tout

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le XV de France s’est imposé dans la douleur face à l’Uruguay (27-12). À Lille, les hommes de Fabien Galthié ont été bousculés par une équipe qui n’était pas censée poser autant de soucis aux joueurs français. Au sortir d’une victoire tout de même importante, mais au contenu décevant, le troisième ligne Sekou Macalou est a fait part de sa frustration.

Quelques jours après son succès bien construit face aux terribles All Blacks , le XV de France arrivait avec plein de confiance face à la modeste équipe d’Uruguay. Mais rapidement, les partenaires d’Anthony Jelonch, capitaine du soir, ont été bousculés. Auteurs d’une très mauvaise entame, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas réussi à produire le jeu fulgurant pourtant tant attendu ce jeudi au stade Pierre-Mauroy.

« On a fait trop de fautes, c'était compliqué »

De son côté, Sekou Macalou a lui aussi eu la victoire amère. Interrogé sur ce qu’il retenait de cette rencontre, le troisième ligne déclare : « Déjà la victoire. C'était très important de gagner. Après, on a fait pas mal de fautes qui leur ont permis de revenir dans le match. Ils ont marqué le premier essai, on a été un peu surpris. On a couru après le score. On avait un peu de pression par rapport à ça mais nous avons su remonter la pente. On a fait trop de fautes, c'était compliqué. L'Uruguay est une belle équipe. Ils avaient un plan de jeu et ils l'ont maintenu. Ils nous ont contrés dans les zones de combat. J'espère que nous avons retenu la leçon pour le prochain (contre la Namibie le 21 septembre) et que ça ira » , affirme le joueur du Stade Français dans des propos relayés par l' Equipe .

« Il y a beaucoup de frustration »