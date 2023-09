Coupe du monde : Le XV de France vers une nouvelle victoire historique ?

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le XV de France va disputer son troisième match de la Coupe du monde en affrontant la Namibie (21h) au Vélodrome. Une rencontre très désavantagée sur le papier, d’autant que Les Welwitschias représentent un adversaire apprécié des Français. En 2007, le XV de France avait alors connu sa victoire avec le plus grand écart au score de son histoire en Coupe du monde face aux Namibiens. Un retour sur les plus larges succès des Bleus lors d’un mondial s’impose.

1) France-Namibie : 87-10 (2007)

Après avoir chuté contre l’Argentine pour son match inaugural de cette Coupe du monde 2007 (12-17), le XV de France inflige une humiliation à la Namibie au Stadium de Toulouse. Score final : 87-10 pour un écart de 77 points ! Une rencontre véritablement dominée par les partenaires de Sébastien Chabal, auteur d’un doublé sur ce match, tout comme Vincent Clerc, ou encore Julien Bonnaire.

2) France-Zimbabwe : 70-12 (1987)

Pour la première édition de la Coupe du monde de Rugby en 1987, le XV de France va briller, et ce notamment lors du dernier match des phases de poules face au Zimbabwe. À l’Eden Park d’Auckland (où la France sera vaincue par les All Blacks en finale cette année-là), l’équipe de France s’impose 70 à 12 face aux Sables . Une rencontre marquée par un record tenant toujours à ce jour : celui du plus grand nombre de points inscrits par un joueur français sur une rencontre de Coupe du monde avec les 30 points de Didier Camberabero.

3) France-Géorgie : 64-7 (2007)

Une fois de plus, le XV de France se balade contre les petites nations lors des phases de poules de la Coupe du monde 2007. Deux semaines après le succès face à la Namibie, les Bleus corrigent la Géorgie au Vélodrome de Marseille 64 à 7. Auteur d’un doublé, le regretté Cristophe Dominici avait brillé, tout comme ses partenaires écrasant en première période (30-0 à la mi-temps), pour un écart total de 57 points.

4) France-Roumanie : 55-12 (1987)