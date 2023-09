Coupe du monde de Rugby : Surprise, ils déclarent leur flamme à la France

Benjamin Labrousse

Deuxièmes de la poule C lors de cette édition 2023 de la Coupe du monde, les Fidji régalent par leur style de jeu, mais également par leur capacité à jouer avec le public français. Alors que de nombreux joueurs fidjiens évoluent en France, certains membres de l’effectif des Flying Fijians ont clamé leur amour pour l'Hexagone.

Le dimanche 17 septembre, les îles Fidji battaient l’Australie à Saint-Etienne (15-22). Une belle victoire venant confirmer le bon match qu’avaient effectué les Flying Fijians lors de leur entrée dans la compétition face au XV du Poireau. Battus par le Pays de Galles (32-26) à Bordeaux, les Fidjiens avaient alors enflammé la rencontre. Des Fidjiens pour qui le fait de participer à cette Coupe du monde en France est loin d’être anodin.

« La France, c'est spécial pour nous »

« La France, c'est spécial pour nous » , déclare le capitaine fidjien Waisea qui évolue à Toulon pour l’Équipe . « On a une connexion profonde avec la France. Le fait qu'il y ait des Fidjiens en Top 14 et en Pro D2, ça joue » , poursuit le sélectionneur Simon Raiwalui. De son côté, Semi Radradra estime que le fait que les Fidji soient autant apprécié en France est compréhensible : « J'ai l'impression qu'en France, tout le monde considère les Fidji comme sa deuxième équipe, observe-t-il. Le public nous pousse en permanence, ça nous donne vraiment de l'énergie. On est très loin de chez nous donc ça fait un bien fou de sentir le soutien des supporters » , déclare le joueur de Lyon.

« Quand ils jouent, ils ont le sourire »