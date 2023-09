XV de France: Le verdict est lâché pour Dupont à la Coupe du monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La santé d'Antoine Dupont est l'une des grandes préoccupations du XV de France et notamment du staff de Fabien Galthié, qui espère le voir faire son retour au sein du groupe dans les prochains jours. Mais la star des Bleus pourrait être trop juste pour affronter l'Italie le 6 octobre. Sa présence en quarts de finale n'est pas, non plus, assurée.

Opéré d’une fracture maxillo-zygomatique à la suite d'un choc avec Johan Deysel lors de la rencontre face au Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont a demandé à rentrer chez lui. Mais dans les prochaines jours, le demi de mêlée devrait réintégrer le groupe de Fabien Galthié. « Notre projection, c’est l’avoir la semaine prochaine avec nous, mais on n’est encore sûr de rien. On peut simplement imaginer que le chirurgien va donner son accord, ou au moins un accord partiel. Ce qu’on ne maîtrise pas, c’est sa capacité à intégrer le rugby. . . » a lâché Bruno Boussagol, médecin des Bleus.

« Il y a très peu de chances qu’il soit avec cette équipe pour affronter l’Italie »

Sera-t-il présent lors de la rencontre face à l'Italie le 6 octobre prochain ? Selon Manon Fossat, les chances sont minces. « Une reprise de cette Coupe du monde ? Oui, mais je ne confirme pas pour l’Italie. Comme indiqué par le staff des Bleus et notamment par Bruno Boussagol, le médecin, ce serait prendre des risques inutiles. Il y a très peu de chances qu’il soit avec cette équipe pour affronter l’Italie » a confié la journaliste d' Europe 1 ce vendredi.

Un retour de Dupont en quarts de finale ?