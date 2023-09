XV de France : Laporte se lâche sur le feuilleton Antoine Dupont

Amadou Diawara

Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont n'est pas du tout certain de pouvoir rejouer lors de cette Coupe du Monde. Interrogé dans le Moscato Show ce mardi après-midi, Bernard Laporte a fait un point sur l'état de santé du capitaine du XV de France. Comme l'a expliqué l'ancien président de la FFR et sélectionneur des Bleus, Antoine Dupont pourrait ne pas être remis pour le quart de finale face à l'Afrique de Sud, mais l'espoir reste de mise en cas de qualification pour le dernier carré.

Lors du duel face à la Namibie, Antoine Dupont s'est blessé. En effet, le capitaine du XV de France est victime d'une fracture maxillo-zygomatique. En cas de qualification des Bleus pour les quarts de finale, Antoine Dupont peut espérer rejouer lors de cette Coupe du Monde. Toutefois, le joueur de 26 ans ne devrait pas être apte à disputer ce potentiel rendez-vous face à l'Afrique du Sud d'après Bernard Laporte.

Laporte voit Dupont revenir en demi-finale

Présent sur le plateau du Moscato Show ce mardi après-midi, Bernard Laporte s'est livré sur l'état de santé d'Antoine Dupont. Et à en croire l'ancien président de la FFR et sélectionneur du XV de France, le capitaine tricolore devrait faire son retour lors d'une potentielle demi-finale de Coupe du Monde.

🆙 Le #XVdeFrance continue son ascension dans le classement @WorldRugby ! ✨🇫🇷 #UnisPourUnRêve🥈 Les résultats de la troisième journée de la #RWC2023 ont permis aux Bleus de gagner une place et de se classer deuxième 😍Le classement complet 👇https://t.co/ciRY1hBOR5 — France Rugby (@FranceRugby) September 26, 2023

«Tu te dis qu'en demi-finale, pourquoi pas ?»