XV de France : «On s’est fait démonter», un clash est révélé avec Galthié

Aujourd’hui, Gaël Fickou est l’un des cadres de cette équipe de France, version Fabien Galthié. Pourtant, l’aventure avait mal débuté pour le centre. Lors d’un stage à Alicante, le joueur du Racing 92 n’avait pas respecté les consignes de son sélectionneur, ce qui lui aurait pu coûter sa place au sein des Bleus. Mais aujourd’hui, il l’assure, tout va pour le mieux avec Galthié.

Jonathan Danty le considère comme « un monument du rugby français ». Il faut dire que depuis ses débuts en équipe de France en 2013, Gaël Fickou est indéboulonnable. Les sélectionneurs se succèdent, mais le joueur du Racing 92 reste solidement attaché à son poste. A 29 ans, Fickou fait, aujourd’hui, office de cadre dans un groupe relativement jeune. Le centre a appris de ses erreurs, notamment celles survenues au début du mandat de Fabien Galthié. Lors d’un stage de préparation à Alicante, Fickou avait vécu un très mauvais moment.

« Je pensais que l’on allait plus jouer »

Lors d’un entretien accordé à TF1 , le joueur a évoqué le savon que Galthié lui avait passé en 2019. « On avait un entraînement le lendemain. La veille, on est sorti jusqu’à 7h du matin. On rentre dans l’hôtel, et on tombe sur Fabien Galthié dans l’ascenseur. On lui dit : « On est parti faire un tour ». Il nous répond « un tour à 7h du matin, ok ». Et après on s’est fait démonter. Je pensais que l’on allait, pas se faire virer, mais que l’on allait plus jouer » a lâché l’ancien membre du Stade toulousain.

« Au début, j’avais du mal »