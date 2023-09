Le XV de France les a écrasés, ils finissent la Coupe du monde en pleurs

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la victoire historique du XV de France (96-0), la Namibie espérait se reprendre face à l’Uruguay mercredi. Mais malgré leur domination en début de match, les hommes Allister Coetzee se sont inclinés et terminent la Coupe du monde sans la moindre victoire. L’ambiance était lourde dans le vestiaire comme l’a reconnu le capitaine Tjiuee Uanivi…

La Coupe du monde a décidément été éprouvante pour la Namibie. Pour leur dernier match de la compétition face à l’Uruguay mercredi, les hommes d'Allister Coetzee ont bien cru en un exploit en menant 14-0 dès la 12e minute de jeu, puis 20-12 à la pause. Finalement, la Namibie n’a pas résisté, s’inclinant sur la pelouse de Lyon (36-26). La 21e nation mondiale termine avec les honneurs, mais sans aucun point au compteur.

« Il y avait des pleurs dans le vestiaire »

Le bilan est lourd pour la Namibie, s’inclinant contre l’Italie (8-52), la Nouvelle-Zélande (3-71) et la France (0-96), rencontre durant laquelle Antoine Dupont s’est blessé au visage. Après la nouvelle désillusion face à l’Uruguay, Tjiuee Uanivi a reconnu que l’ambiance était lourde dans le vestiaire. « On est extrêmement déçu. Il y avait des pleurs dans le vestiaire. On a le sentiment de s'être battus nous-mêmes, à cause de notre indiscipline. C'est ça qui nous fait perdre le match. Mais je ne peux rien reprocher aux mecs. On n'a rien lâché, même à 13 contre 15 en deuxième période. À chaque Coupe du monde, on nous demande ce qu'il faudrait faire pour que l'on s'améliore. Selon moi, il faut que l'on joue plus souvent contre des équipes du tiers 1. Il faut que notre Fédération crée une franchise comme celles qui existent en Uruguay ou au Chili. On voit les résultats que cela donne. Et il faut que l'on puisse mieux se préparer », confiait le capitaine namibien, relayé par Le Figaro.

« C'est une grosse déception »