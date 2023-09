Coupe du monde de Rugby : Ils abandonnent pour une raison surréaliste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans son malheur, Antoine Dupont peut se satisfaire de ne pas avoir été victime de la blessure la plus insolite dans cette Coupe du monde. Alors que David Cherry a dit adieu à la compétition suite à une chute dans les escaliers, Johan Retief a dû pour sa part déclarer forfait après une piqûre d’araignée. Accident de ski, morsure d’animaux ou soirées trop arrosées… Retours sur les blessures surréalistes qui ont secoué le monde du rugby.

Si le XV de France retient son souffle pour Antoine Dupont après sa fracture maxillo-zygomatique survenue lors du match contre la Namibie, la sélection dirigée par Fabien Galthié n’est pas la seule à être confrontée aux blessures dans cette Coupe du monde de rugby, mais certaines indisponibilités sont plus surprenantes que d’autres. C’est notamment le cas de Johan Retief, troisième-ligne aile de la Namibie, absent mercredi face à l’Uruguay.

Mordu par une araignée, il dit adieu au Mondial

Il s’agit là peut-être d’un motif inédit pour un forfait. Johan Retief a dit adieu précipitamment à la Coupe du monde de rugby après avoir été piqué par une araignée à son hôtel, du côté d’Aix-les-Bains ! La morsure reçue à la poitrine s’est infectée, obligeant le troisième-ligne de la Namibie à se faire hospitaliser. « C’est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir , reconnaît logiquement Chrisander Botha, un des assistants du sélectionneur Allister Coetzee. Johan est très malchanceux, et nous sommes déçus car c’est un joueur qui compte beaucoup pour nous puisqu’il peut jouer numéro 4 et en troisième ligne. »

Johan Retief a déjà quitté la compétition, après une chute dans les escaliers

Johan Retief n’est pas le seul à avoir connu une mésaventure à son hôtel durant la compétition. Il y a quelques jours, David Cherry a eu le malheur de tomber dans les escaliers de la demeure où résidaient les joueurs écossais à Nice. Verdict : une commotion cérébrale qui nécessita 12 jours de repos, incitant le XV du Chardon à faire appel à Stuart McInally pour le remplacer.

Castrogiovanni attaqué par un chien

Les deux malheureux rejoignent la liste des joueurs contraints de s’éloigner des terrains pour une raison très curieuse. Si une araignée est à l’origine du forfait de Retief, c’est un chien qui avait empêché Martin Castrogiovanni de participer à la 3e journée du Tournoi des six nations 2015, l’Italien ayant été mordu au visage par l’animal d’un ami. Une attaque qui avait nécessité la pose de 14 points de suture au niveau du nez.

Une blessure au judo qui l’oblige à prendre sa retraite

Lorsque les rugbymans s’essayent à une autre discipline, le résultat est parfois fatal. Si Thierry Dusautoir s’était illustré sur les tatamis avant de fouler les terrains de rugby, Sam Jones n’a pas la même réussite au judo que l’ancien international français. Et pour cause, l’Anglais s’est blessé à la jambe lors d’un entraînement en 2016, une blessure dont il ne s’est jamais remis, Sam Jones prenant sa retraite deux ans plus tard. « Cela a causé des dommages supplémentaires importants, notamment une fracture de l'os fibulaire, une rupture des ligaments reliant les principaux os de la cheville, une rupture du ligament médial et des dommages importants au cartilage de la cheville , déclaraient les Wasps à cette époque. Après une série d'opérations, il a travaillé sans relâche pour tenter de revenir sur le terrain. Cependant, après plusieurs tentatives avortées, le troisième ligne a finalement été contraint de s'avouer vaincu et de mettre un terme à sa carrière de joueur. »

Accident de ski fatal pour Marconnet

De son côté, c’est au ski que Sylvain Marconnet a vu son rêve se briser. En mars 2007, le Français est victime d’une fracture au tibia gauche qui l’empêche de participer à la première Coupe du monde organisée dans l’Hexagone. Christophe Dominici, présent au Corbier dans les Alpes durant ce week-end, avait raconté l’accident : « Pendant deux jours, Sylvain n'avait pas skié. Il devait reprendre le train vers 16 heures. En fin de matinée, il est allé se balader à faible allure avec sa fille. Son pied gauche s'est bloqué, il a entendu craquer. » « J'ai simplement voulu faire plaisir à ma fille une demi-descente en position chasse-neige au ralenti », confiera pour sa part Marconnet, ciblé par les critiques après cette blessure évitable. « Je n'allais pas l'engueuler... Il s'est puni tout seul. Quand on est rugbyman professionnel, on ne s'amuse pas à faire du ski , souffle à ce moment Jo Maso, alors manager du XV de France. La connerie est faite, il ne reste plus qu'à le soutenir en espérant qu'il guérisse au plus vite . »

Loann Goujon chute à moto

Lui aussi pouvait disputer une Coupe du monde, mais un accident de moto avec une blessure au genou à la clé en a décidé autrement pour Loann Goujon. En 2015, le troisième ligne international du Stade Rochelais retenu par Philippe Saint-André chuta sur une chaussée mouillée et doit alors manquer le début de la préparation du XV de France. Il ne sera pas retenu dans la liste finale.

Soirées trop arrosées pour Bastareaud et d’autres

D’autres joueurs ont pour leur part été victimes de leurs soirées trop arrosées. Le cas de Mathieu Bastareaud est sans doute le plus connu, lui dont la blessure survenue en pleine tournée d'été 2015 en Nouvelle-Zélande avec les Bleus avait été surmédiatisée, l’international tricolore évoquant alors une agression en pleine rue avant d’assurer avoir « heurté la table de nuit ». Dans son livre « confessions d’un enfant terrible du rugby » publié en 2015, Bastareaud dévoilera les secrets de l’affaire : « Je picole plus que de raison. En clair, je suis bourré. (…) Je rejoins ma chambre dans un état pas très glorieux. Puis, en voulant ôter mes vêtements, je perds l’équilibre. Je titube et, par maladresse, je m’écroule sur le sol de tout mon poids. Dans ma chute, je fracasse la table de nuit de la chambre. Le choc est terrible. Je saigne un peu. J’ai mal, ma pommette gauche est explosée. Mais, surtout, je panique. »