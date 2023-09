Le successeur de Fabien Galthié est trouvé au XV de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il ne comptait aucune sélection, Louis Bielle-Biarrey a été appelé par Fabien Galthié pour disputer cette Coupe du monde de rugby. Et le joueur de Bordeaux-Bègles n'a pas laissé passer sa chance. Le joueur a enchaîné les bonnes prestations face à l'Uruguay et la Namibie. Certains observateurs lui promettent un grand avenir, n'hésitant pas à le comparer à un certain... Fabien Galthié.

Aligné d'entrée face à l'Uruguay le 14 septembre dernier (24-12), Louis Bielle-Barrey n'a pas raté ses débuts au Mondial. Le joueur de 20 ans est ressorti du lot, malgré la piètre prestation de son équipe ce soir-là. La pépite de Bordeaux-Bègles a été récompensée puisqu'il a enchaîné une nouvelle titularisation face à la Namibie. De quoi impressionner Fabien Galthié. « 20 ans, c'est très jeune. Mais ces joueurs ne se posent pas tellement de questions. Je leur ai dit : un joueur à zéro sélection peut être bien meilleur qu'un joueur à 50 » avait lâché le sélectionneur du XV de France. Et il n'est pas le seul à fonder de solides espoirs sur Bielle-Barrey.

LBB déjà comparé à Galthié

Ancien sélectionneur du XV de France, Daniel Dubroca n'a pas hésité à le comparer à Fabien Galthié, inconnu avant le Mondial 1991 et qui avait réussi à se faire une place au sein des Bleus . « C'est très similaire, c'est vrai. On retrouve le même genre de maturité bien affirmée. Et puis l'un comme l'autre, c'est frais, ça pétille, ça ne manque pas de cannes. Si on avait trouvé Fabien déboussolé, stressé par l'événement, on ne l'aurait pas pris. C'est pas l'âge qu'il faut regarder, c'est l'attitude » a lâché le technicien.

La sérénité de Bielle-Barrey impressionne