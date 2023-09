Le retour d’Antoine Dupont est annoncé par le XV de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché au visage la semaine dernière, Antoine Dupont a rejoint le groupe tricolore ce samedi, annonce faite par la FFR dans la matinée. La star des Bleus a été autorisée à reprendre une activité physique progressive dirigée, alors que les hommes de Fabien Galthié affrontent l’Italie le 6 octobre, avant un possible quart de finale contre l'Afrique du Sud (14 ou 15 octobre).

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie (96-0) et opéré dans la foulée en fin de semaine dernière, Antoine Dupont a entamé une course contre la montre pour être de retour à temps pour un possible quart de finale contre l'Afrique du Sud (14 ou 15 octobre). Et ce samedi, une nouvelle étape a été franchie pour le maître à jouer du XV de France.

La FFR communique concernant le retour d’Antoine Dupont

La FFR a en effet annoncé ce samedi matin le retour de sa star à l’entraînement du côté d'Aix-en-Provence : « Antoine Dupont rejoint le groupe France aujourd’hui. Suite à la visite médicale post-opératoire ayant lieu hier, Antoine a été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée. Cette activité se fera sous contrôle du staff médical du XV de France. »

Le dernier mot revient au médecin