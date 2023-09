Des clans dans le XV de France ? La mise au point d'un cadre

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en course pour tenter d'aller rafler le premier titre mondial de son histoire, le XV de France peut désormais se reposer sur une parfaite osmose de groupe dans le vestiaire. Et pourtant, cela n'a pas toujours été le cas selon Gaël Fickou qui révèle l'existence de clans par le passé chez les Bleus.

Le XV de France va-t-il enfin parvenir à remporter la première Coupe du Monde de son histoire cette année, sur ses terres ? Le défi est de taille pour Fabien Galthié et ses hommes, mais l'entraîneur des Bleus semble avoir un effectif taillé pour la victoire finale, d'autant qu'il a parfaitement réussi à créer un groupe uni depuis sa prise de fonctions, en 2019. Auparavant, l'ambiance n'était pas forcément aussi simple à vivre au sein du XV de France comme l'avoue lui-même un certain Gaël Fickou, présent chez les Bleus depuis 2013.

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont fait encore un carton au XV de France ! https://t.co/nqbSkDCoTe pic.twitter.com/AM9Ys1SFiE — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

« Avant, il y avait les clans »

Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique , le 3/4 centre du Racing 92 et du XV de France révèle que l'ambiance du vestiaire n'a pas toujours été aussi fraternelle en sélection nationale : « On a créé une famille. Je n'avais jamais ressenti ça avant, même en club. Cela n’a pas toujours été le cas ? Pas vraiment, non… Avant, il y avait les clans de Toulousains, de Clermontois, de Parisiens... C'était spécial, quoi... », assure Gaël Fickou. Et pour lui, une homme en particulier est à l'origine de toute cette réussite qui entoure le XV de France depuis maintenant plusieurs années.

« Galthié est une machine »