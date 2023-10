Coupe du monde de Rugby : Carton assuré pour le XV de France ?

Axel Cornic

Après avoir défait la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie, le XV de France se prépare pour son dernier match dans la poule A. Ce sera face à l’Italie, un adversaire que les Bleus connaissent que trop bien et qui n’a que très rarement posé des problèmes ces dernières années, à part quelques surprises.

La rivalité entre la France et l’Italie est vive dans le sport. Mais il y a certaines disciplines qui sont largement en faveur des Bleus et c’est le cas du rugby. Actuelle 11e nation au classement World Rugby, la Squadra Azzurra n’a jamais été un épouvantail de la planète ovale et même si la fédération transalpine a fait des gros efforts depuis quelques temps, le niveau semble toujours loin du top mondial.

Le feu de paille italien

La rencontre face à la Nouvelle-Zélande (96-17) en est l’exemple parfait. Après deux larges victoires sur l’Uruguay (38-17) et la Namibie (52-8), les Italiens abordaient confiants cette troisième rencontre dans la poule A, avec le rêve d’obtenir une première qualification pour les quarts de finale. La rencontre a finalement tourné à l’humiliation totale, avec pas moins de 14 essais marqués par les All Blacks, qui ont repris la deuxième place de la poule juste derrière la France.

Seulement 3 victoires face à la France