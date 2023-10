XV de France : Il raconte une séquence hallucinante avec Michalak !

Alexis Brunet

La Coupe du monde est souvent un grand spectacle sur le terrain, mais aussi en dehors. Cela était notamment le cas lors de l'édition 2003, ou Frédéric Michalak a mis un traducteur dans une situation un peu compliquée. Andrew Knox était ce traducteur, et vingt ans après il est revenu sur cette séquence digne d'un bêtisier.

Lors de la Coupe du monde 2003, le XV de France aligne une charnière composée de Fabien Galthié, et de Frédéric Michalak. Le désormais sélectionneur est déjà expérimenté, puisqu'il a alors 31 ans, mais Michalak lui est tout jeune du haut de ses 21 ans. C'est d'ailleurs ce dernier qui brille, et notamment en quart de finale, face à l'Irlande, où il inscrit pas moins de 23 points au pied.

Michalak ne sait pas quoi répondre

À la fin de la rencontre face à l'Irlande, remportée 43 à 21 par le XV de France, Frédéric Michalak est très demandé par les médias, et notamment les chaînes étrangères. Pour l'assister dans cette tâche, le buteur dispose d'un traducteur du non d'Andrew Knox. L'ancien joueur du Stade Toulousain répond donc aux questions de la chaîne ITV, et de sa présentatrice Gabby Logan. Mais peu loquace ou alors un brin taquin, Michalak se stoppe et déclare à Knox : « Oui, bah si tu veux tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi, je ne sais vraiment pas quoi dire. »

Une séquence en or