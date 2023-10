Coupe du monde de rugby : Le scénario catastrophe qui fait trembler le XV de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En dominant les Tonga (49-18) avant le point de bonus offensif, l'Afrique du Sud s'offre provisoirement la tête du groupe B et devrait selon toute vraisemblance se qualifier pour les quarts de finale. A moins que... En effet, un scénario fou peut encore éliminer les Springboks de la Coupe du monde. Et ce ne serait pas sans conséquence pour le XV de France.

Dimanche soir, l'Afrique du Sud a conclu la phase de groupes avec une nouvelle victoire contre les Tonga (49-18). Battus par l'Irlande, les Springboks récupèrent temporairement la tête du groupe B grâce au bonus offensif. Par conséquent, les tenants du titre sont idéalement placés pour rejoindre les quart des finales où ils retrouveraient le XV de France, pour l'un des rendez-vous les plus attendues de cette Coupe du monde.

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Le scénario fou qui offrirait un quart Irlande-France

Néanmoins, il existe encore un scénario qui peut éliminer l'Afrique du sud. En effet, l'Ecosse, actuellement troisième du groupe, affronte l'Irlande le 7 octobre. Et si le XV du Chardon s'impose avec 25 points d'écart, et que dans le même temps les Irlandais récupèrent le point de bonus offensif, le classement de ce groupe serait chamboulé puisque l'Ecosse serait alors premier, tandis que c'est l'Irlande qui devancerait l'Afrique du Sud grâce à sa victoire sur les Springboks (13-8). Cela donnerait donc un score très important puisqu'il faudrait que le XV du Trèfle inscrive au moins quatre essais pour bénéficier du bonus offensif, ce qui représente au minimum 20 points (soit quatre essais non transformés). Autrement dit pour que ce scénario se réalise, il faut que l'Ecosse s'impose par un score d'au moins 45 à 20. Ce qui serait assez fou, et ne ferait d'ailleurs pas les affaires du XV de France qui retrouverait alors l'Irlande en quart de finale. Et les Bleus s'étaient inclinés lors du dernier Tournoi des VI Nations (32-19).

Jacques Nienaber n'y croit pas