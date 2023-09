Le plan du XV de France avec Dupont est dévoilé

Arnaud De Kanel

Le XV de France retient son souffle. Touché jeudi dernier lors du succès historique face à la Namibie (96-0), Antoine Dupont souffre d’une fracture maxillo-zygomatique. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le capitaine du XV de France qui a rejoint ses coéquipiers à Aix en Provence ce samedi. Ancien médecin de l'OM, Jean-Baptiste Grisoli a dévoilé ce qui attend le demi de mêlée dans les prochains jours.

Une hécatombe touche le XV de France depuis le début de la Coupe du monde et Antoine Dupont n'y a pas échappé. Jeudi dernier, le capitaine a laissé ses partenaires, touché au visage. Il a depuis été opéré et ne pourra pas rejouer avant le match face à l'Italie. En revanche, Antoine Dupont pourrait être remis sur pieds pour un potentiel quart de finale. Il devrait jouer avec un masque pour éviter d'aggraver sa blessure. Mais avant tout cela, le demi de mêlée doit reprendre l'entrainement. Et pour cela, Antoine Dupont devra suivre un programme bien précis.

«On commence par des footings mais on va éviter les vibrations»

Ancien médecin de l'OM et du RC Toulon, Jean-Baptiste Grisoli a dévoilé le plan de reprise du capitaine du XV de France. « On commence par des footings mais on va éviter les vibrations. Donc en général, on va faire du vélo. C’est un travail cardiaque que l’on va faire avec des paliers à 24 et 48 heures. Tout effort physique augmente la pression sanguine au niveau du visage. Cela ne changera pas la cicatrisation mais ça peut réveiller certaines douleurs au niveau des sinus », explique-t-il pour RMC Sport . Une nouvelle étape de franchie par Antoine Dupont.

«Le prochain feu vert, cela va être vendredi prochain»