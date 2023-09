Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Écosse - Roumanie

Arnaud De Kanel

Pas encore éliminée malgré sa défaite en ouverture face à l'Afrique du Sud (18-3), l'Ecosse joue sa survie dans ce groupe B ce samedi soir. Une victoire face à la Roumanie permettrait au XV du Chardon de maintenir ses chances de se qualifier pour les quarts de finale à condition de créer l'exploit face à l'Irlande la semaine prochaine.

L'un des potentiels adversaires du XV de France en quart de finale joue ce samedi soir. En effet, l'Ecosse affronte la Roumanie pour son troisième match dans ce Mondial.

L'Ecosse se prépare au choc contre l'Irlande

La cinquième nation mondiale a hérité du pire tirage possible. Dans le redoutable groupe B, le XV du Chardon s'est incliné contre l'Afrique du Sud (18-3) avant de rebondir la semaine passée face aux Tonga (45-17). Ce succès bonifié permet à l'Ecosse de croire en ses chances même si la tâche s'annonce compliquée. Ce soir, les Ecossais affrontent la Roumanie, le plus petit adversaire sur le papier. Gregor Townsend a donc décidé de mettre ses cadres au repos. Pas de Finn Russell ni de Duhan van der Merwe entre autres, en tribunes afin d'éviter une éventuelle blessure avant d'affronter l'Irlande la semaine prochaine. Il s'agira alors du dernier choc de ces phases de poules et l'Ecosse compte bien créer la surprise. « À entendre les commentaires, on dirait que l’Irlande est déjà en quarts contre la Nouvelle-Zélande. On sait qu’on doit gagner nos deux derniers matches pour que ce ne soit pas le cas » confiait le sélectionneur écossais après le succès bonifié contre les Tonga. Finn Russell se voulait quant à lui plus perfectionniste. « On est satisfaits du résultat, on a pris le point de bonus dont on avait besoin. Mais on a manqué trop d’occasions. On doit être plus exigeants envers nous-mêmes, aussi bien à l’entraînement qu’en match. Il va falloir faire mieux lors des prochains matches si on veut aller plus loin dans le tournoi. Il y a encore du travail . » En face ce samedi, une Roumanie au plus bas.

Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Fidji - Géorgie https://t.co/bF5okm91Jw pic.twitter.com/frFjaaR6Ug — le10sport (@le10sport) September 30, 2023



En l'espace de trois semaines, les Roumains auront donc affronté trois des cinq meilleures nations du monde. Leur bilan est pour le moment chaotique puisque l'Irlande l'a emporté (82-8) et que l'Afrique du Sud ne leur a laissé aucune chance (76-0). Ils s'apprêtent donc à disputer leur troisième et avant dernier match avant de retourner dans l'oubli. C'est malheureusement la triste réalité des petites nations qui n'ont pas d'autres occasions qu'au Mondial d'affronter les meilleures sélections du monde. Un frein logique dans leur développement.

Horaire et diffusion TV d'Ecosse - Roumanie

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Wayne Barnes à 21h00 depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Ecosse - Roumanie

La composition de l'Ecosse : 15. Smith, 14. Graham, 13. Harris, 12. Redpath, 11. Steyn, 10. Healy, 9. Price, 7. Watson, 8. M. Fagerson, 6. Crosbie, 5. Gilchrist (cap), 4. Skinner, 3. Sebastian, 2. Ashman, 1. Bhatti.



Les remplaçants écossais : 16. Matthews, 17. Sutherland, 18. Nel, 19. Cummings, 20. Darge, 21. Horne, 22. Kinghorn, 23. Jones.



La composition de la Roumanie : 1. Savin 2. Irimescu 3. Gajion 4. Motoc 5. Iancu 6. Rosu 7. Ser 8. Chirica (c) 9. Rupanu 10. Conache 11. Sikuea 12. Tangimana 13. Tomane 14. Lama 15. Simionescu



Les remplaçants roumains : 16. Bardasu 17. Hartig 18. Burtila 19. Iftimiciuc 20. Stratila 21. Surugiu 22. Boldor 23. Onutu