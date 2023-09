«Ça va être l'enfer» : il prédit le pire avant le XV de France

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, les All Blacks affronteront l'équipe d'Italie. Un match couperet puisque si la Nouvelle-Zélande est battue par les Italiens, ils seront éliminés de la Coupe du monde, dès les phases de poules, ce qui est évidemment jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Avant cette rencontre, le demi d'ouverture de l'Italie, Paolo Garbisi prévoit un enfer durant 80 minutes.

La Nouvelle-Zélande a affronté 15 fois l'Italie, pour quinze victoires. Les Italiens devront donc réaliser un exploit retentissant pour tenter de terrasser les All Blacks, qui jouent leur survie dans cette Coupe du monde. Les Néo-Zélandais ne sont pas dans la forme de leur vie, ayant connu une préparation difficile, mais surtout une défaite inaugurale face au XV de France (13-27). Tout le contraire de l'Italie, qui vient de remporter quatre matchs consécutifs, une première au XXIème siècle. C'est désormais simple : si l'Italie bat la Nouvelle-Zélande ce vendredi soir, les All Blacks seront éliminés.

«Ils vont être à 3 000 %, ils vont nous tuer»

Interviewé par Midi Olympique , le demi d'ouverture de la Squadra Azzura, Paolo Garbisi, évoque le match à venir, et n'est pas très optimiste : « Les quatre victoires consécutives ? D'abord, je ne savais pas ça. La confiance qu'on a, c'est aussi grâce à Kieran Crowley. C'est lui le premier qui a cru en nous. Quand tu vois un entraîneur comme ça à fond derrière l'équipe, tu te dis qu'il y a des choses à faire. Et c'est comme ça qu'on a basculé. Mais concernant les All Blacks, ils resteront toujours un mythe. S'ils perdent contre nous, ils disent au revoir au Mondial dès la phase de poules. Ils vont être à 3 000 %, ils vont nous tuer. »

«Ça va être l'enfer»