Coupe du monde de rugby : Le futur adversaire de l'Angleterre au programme du jour ?

Ce samedi 30 septembre marque la suite de la compétition entre l'Argentine, l'Ecosse ou encore les Fidji. En cas de victoire, les Fidjiens se rapprocheraient de la qualification pour les quarts de finale où il devraient retrouver l'Angleterre. Ils peuvent également quasiment condamner le futur de l'Australie dans ce Mondial.

La Coupe du monde de rugby continue ce samedi et elle nous réserve trois belles affiches avec un premier match qui opposera l'Argentine au Chili à 15h, avant que les Fidji ne défient la Géorgie à 17h45 et que l'Ecosse affronte la Roumanie à 21h au Stade Pierre Mauroy de Lille.

Argentine - Chili

Le premier match au programme de ce 30 septembre débutera à 15h à La Beaujoire et il opposera l'Argentine au Chili, deux des trois équipes sud-américaines présentes dans ce Mondial. Après s'être inclinés contre l'Angleterre pour leur premier match (10-27), les Pumas ont battu les Samoa sans convaincre (19-10) la semaine passée. S'ils veulent se qualifier pour les quarts de finale, ils doivent à minima battre le Chili avec le bonus pour jouer leur avenir la semaine prochaine face au Japon. Pour le Chili, l'aventure s'arrête aujourd'hui. Battus par le Japon (12-42), les Samoa (10-43) et l'Angleterre (0-71), les Chiliens sont éliminés de la compétition. Pourtant, l'Argentine se méfie. « Nous savons à quel point ce match sera important, à quel point il sera difficile d’affronter le Chili. Ça va être un beau match à jouer. Deux pays d’Amérique du Sud, ce sera historique. Le Super Rugby Americas (le championnat de franchises professionnelles d’Amérique du Sud) les a beaucoup fait progresser, à tel point qu’ils ont dominé nos deux équipes argentines. Chaque match est une finale », estime Andrés Bordoy, l'entraineur des avants argentins.



La composition de l'Argentine : 15. Bodago; 14. Isgro, 13. Cinti, 12. De la Fuente, 11. Imhoff; 10. Sanchez, 9. Cubelli; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez; 5. Rubiolo, 4. Petti; 3. Bello, 2. Creevy, 1. Sclavi.



Les remplaçants argentins : 16. Ruiz, 17. Vivas, 18. Gomez Kodela, 19. Alemanno, 20. Oviedo, 21. Bazan Velez, 22. Carreras. 23. Mallia



La composition du Chili : 1. Carrasco, 2. Bohme, 3. Dittus ; 4. Pedrero, 5. Eissmann ; 6. Sigren (c), 7. Saavedra, 8. Martínez ; 9. Torrealba, 10. Fernandez ; 11. Larenas, 12. Garafulic 13. Saavedra, 14. Videla ; 15 Ayarza



Les remplaçants chiliens : 16. Dussaillant, 17. Lues, 18. Inostroza, 19. Sarmiento, 20. Escobar, 21. Silva, 22. Herreros, 23. Urroz.

Fidji - Géorgie

Un duel de costaud nous attend ensuite. Dans un groupe C encore ouvert mais dont l'issue commence vraiment à se dessiner, les Fidji affrontent la Géorgie ce samedi à 17h45 au Matmut-Atlantique. Les Flying Fijians ont affronté les deux plus gros morceaux du groupe C et ils s'en sont sortis avec 6 points. Une victoire bonifiée aujourd'hui leur permettrait de sceller leur deuxième place qui les enverrait donc en quarts de finale face à l'Angleterre. « Je crois que c'est la meilleure équipe fidjienne qui ait jamais participé à la Coupe du monde, parce que nous sommes en pleine ascension et maintenant nous avons cette victoire sur l'Australie. On a gagné un match et on est peut-être en route vers les quarts de finale, mais il nous reste quand même deux matchs. Vu le jeu qu'on a déployé aujourd'hui, on sait que l'équipe est capable de rivaliser à ce niveau », soulignait l’ancien international Waisale Serevi après le succès contre l'Australie. En face, la Géorgie ne cesse de décevoir et ne tient pas son rang. La semaine passée, les Lelos ont même concédé le nul face au Portugal (18-18).



La composition des Fidji : 15. Droasese, 14. Ravutaumada, 13. Nayacalevu (cap), 12. Tuisova, 11. Radradra; 10. Tela, 9. Kuruvoli; 7. Botia, 8. Mata, 6. Tagitagivalu; 5. Ahiwaru, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Tawaqe, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Lomani, 22. Botitu, 23. Habosi.



La composition de la Géorgie : 15. Modebadze ; 14. Tabutsadze, 13. Tapladze, 12. Kveseladze, 11. Niniashvili ; 10. Matkava, 9. Lobzhanidze ; 7. Saginadze, 8. Jalagonia, 6. Gachechiladze ; 5. Mikautadze, 4. Jaiani ; 3. Gigashvili, 2. Zamtaradze, 1. Nariashvili (cap).



Les remplaçants géorgiens : 16. Nioradze , 17. Abuladze, 18. Aptsiauri,19. Cheishvili, 20. Ivanishvili, 21. Aprasidze, 22. Abzhandadze, 23. Kakhoidze.

