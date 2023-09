Pourquoi la blessure de Dupont n’affecte pas le XV de France

Jean de Teyssière

Sur les coups de 22h05, lors du match entre le XV de France et la Namibie disputé au Stade Vélodrome, Antoine Dupont est victime d'un violent coup de tête de la part capitaine de la Namibie, Johan Deysel. Le constat est sans appel : le demi de mêlée souffre d'une fracture maxillo-zygomatique et doit se faire opérer. Dupont, après s'être fait opérer, peut continuer la Coupe du monde, qui continue elle aussi sans lui, et le XV de France était suffisamment armé pour faire sans son meilleur joueur.

En l'absence d'Antoine Dupont, c'est Charles Ollivon qui joue le rôle de capitaine du XV de France. Il devrait porter le brassard face à l'Italie le 6 octobre prochain et est tout à fait légitime à jouer ce rôle, lui qui fut le premier capitaine de l'ère Galthié. Le XV de France semble en tout cas hermétique aux coups durs et on sait pourquoi.

Dupont proche de tout le monde, tout le monde proche de Dupont

La force de cette équipe de France de rugby c'est que tout le monde se connaît et s'apprécie. Le quotidien régional Midi Olympique le rappelle justement : Anthony Jelonch est son meilleur ami, qui est colocataire en équipe de France avec Gregory Alldritt, qui a lui évolué à Auch avec Dupont dans leurs jeunes années. Et ce n'est pas fini puisque Cyril Baille et Julien Marchand sont des intimes, tout comme Gaël Fickou, qui a évolué à Toulouse en même temps qu'Antoine Dupont. Le noyau dur du XV de France tourne donc autour de Dupont et inversement.

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont fait encore un carton au XV de France ! https://t.co/nqbSkDCoTe pic.twitter.com/AM9Ys1SFiE — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Une amitié forte et vraie