XV de France : Ntamack a fait son retour

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 12 août dernier face à l'Ecosse, Romain Ntamack a été contraint de renoncer à la Coupe du monde qui se dispute actuellement en France. L'ouvreur du XV de France n'est donc pas dans le groupe de Fabien Galthié mais il a tenu à leur rendre visite jeudi dernier avant le match contre la Namibie.

Romain Ntamack est l'un des grands absents de cette Coupe du monde de rugby. Blessé au ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la rencontre de préparation contre l'Ecosse, l'ouvreur ne participe pas à la fête avec le XV de France. Il manque bien évidemment à ce groupe fortement touché par les blessures. Malgré son absence, il a tenu à rendre visite à ses partenaires la semaine passée en marge de la rencontre face à la Namibie.

Ntamack présent au Vélodrome

Revoilà Romain Ntamack. Eloigné des terrains pour encore 5 bons mois suite à sa blessure, l'ouvreur du XV de France a fait une apparition sur les antennes de France Telévisions jeudi dernier. En effet, le joueur du Stade Toulousain était présent en bord de pelouse avant le coup d'envoi du match France-Namibie. L'occasion pour lui de donner de ses nouvelles et d'encourager ses partenaires.

«Ça fait un peu bizarre d’être là»