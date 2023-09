Coupe du monde de Rugby : Avant le XV de France, l’Italie est remontée à bloc

Axel Cornic

Vainqueurs de la Namibie et de l’Uruguay, les Italiens talonnent les Français dans la poule A en attendant un match crucial le 6 octobre prochain. Mais avant ça, la Squadra Azzurra va devoir affronter la Nouvelle-Zélande, qui de son côté pourrait bien connaitre la première catastrophe de son histoire en Coupe du monde.

Le XV de France a une dizaine de jours pour préparer son dernier match, mais ce vendredi les joueurs de Fabien Galthié auront sans aucun doute un œil rivé sur la rencontre qui opposera la Nouvelle-Zélande à l’Italie. Les Transalpins sont en effet les prochains adversaires des Bleus dans la poule A, mais avant de penser au choc du 6 octobre prochain, ils semblent décidés à rentrer dans l’histoire.

XV de France : Incognito, Antoine Dupont est déjà de retour ! https://t.co/ngCrIKq5YV pic.twitter.com/NtE9NQn0j0 — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

« Les All Blacks, c’est un mythe pour nous tous »

Car une victoire de l’Italie ce vendredi, serait un véritable exploit. « Quand j'étais jeune joueur, je suivais les matchs de l'Afrique du Sud face aux All Blacks. Cette équipe est devenue un mythe pour nous tous » a expliqué en conférence de presse l’arrière ou ouvreur italien Tommaso Allan. « On a eu l'occasion de les jouer trois ou quatre fois. Avoir l'occasion de jouer face à une équipe aussi expérimentée, cela génère une forte pression sur nous. On va s'appuyer sur notre expérience et nous concentrer de la première à la dernière minute du match ».

« Il y a une pression supplémentaire »