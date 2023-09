XV de France : Un nouveau problème inattendu à gérer pour Galthié ?

Arnaud De Kanel

Alors qu'il a déjà eu à composer avec les blessures de Romain Ntamack, Cyril Baille, Jonathan Danty, Paul Willemse, Julien Marchand et désormais Antoine Dupont, Fabien Galthié est désormais confronté à la blessure de Grégory Alldritt. Souvent vanté pour son impressionnante capacité à encaisser les coups, le troisième ligne des Bleus a déclaré forfait à la dernière minute pour affronter la Namibie jeudi dernier.

Le XV de France n'est vraiment pas épargné par les blessures depuis quelques semaines. Les coéquipiers de Charles Ollivon ont vu Romain Ntamack et Paul Willemse déclarer forfait, se sont inquiétés pour Cyril Baille, Jonathan Danty et Julien Marchand et s'inquiètent désormais pour leur capitaine Antoine Dupont ainsi que leur roc Gregory Alldritt. Et pour le Rochelais, il faut dire qu'on ne pouvait pas s'y attendre.

Alldritt touché au genou

Gregory Alldritt est un dur au mal. Le troisième ligne rochelais n'est pas fait du même bois que les autres et il se remet souvent de contacts très appuyés. Alldritt donne l'impression de ne jamais se blesser mais malheureusement pour lui et le XV de France, l'impensable est arrivé. Alors qu'il devait jouer contre la Namibie aux côtés des « premiums », le numéro 8 a été contraint de déclarer forfait à la dernière minute en raison d'une gêne au genou. « A l'entraînement d'hier (lundi), il a eu une petite gêne au genou, il a été ménagé, et on a pris la décision avec Greg qu'il soit adapté, qu'il se soigne correctement pour jouer ensuite à 100 % », expliquait Fabien Galthié à son sujet. Le sélectionneur allait devoir faire avec un problème pour le moins inattendu mais fort heureusement, c'est beaucoup moins grave que prévu pour Alldritt.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Retour à l'entrainement pour Alldritt