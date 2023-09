XV de France : Sans Dupont, le patron c’est lui !

Jean de Teyssière

Le XV de France a perdu Antoine Dupont lors du match face à la Namibie (96-0) le 21 septembre dernier. Après un choc violent au niveau de la pommette, le demi de mêlée de XV de France a été victime d'une fracture maxillo-zygomatique et a été opéré vingt-quatre heures après. Le reste des joueurs sont retournés à l'entraînement ce lundi et Charles Ollivon aurait brillamment pris le témoin du rôle de capitaine, rôle qu'il tiendra face à l'Italie.

Le XV de France affrontera l'Italie vendredi prochain pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde. D'ici là, les Bleus regarderont certainement sur leur télévision le match ce vendredi soir entre la Squadra Azzura et les All Blacks, qui pourrait aussi être décisif. En effet, si la Nouvelle-Zélande est battue par les Italiens, ils pourront dire définitivement adieu à la Coupe du monde car ils seront éliminés.

Le XV de France s'en sort sans Dupont face à l'Afrique du Sud

En novembre dernier, encore sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, Antoine Dupont est exclu pour être passé sous l'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, lequel a chuté sur la tête. Carton rouge et les Bleus ont dû faire sans leur capitaine durant pratiquement une mi-temps entière. Avec succès puisqu'au terme d'un combat jusqu'au bout du bout, les coéquipiers emmenés par le capitaine remplaçant, Charles Ollivon ont su faire preuve d'une solidarité exceptionnelle pour venir à bout des champions du monde en titre (30-26).

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont fait encore un carton au XV de France ! https://t.co/nqbSkDCoTe pic.twitter.com/AM9Ys1SFiE — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Charles Ollivon, l'autre capitaine