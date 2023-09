Humiliation à la Coupe du monde de Rugby, le pire est évité

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Difficile de ne pas parler d’humiliation pour l’Italie, tant la Nouvelle-Zélande a surclassé la formation dirigée par Kieran Crowley vendredi sur la pelouse de Lyon (96-17). Et pourtant, la Squadra Azzurra a évité le pire en inscrivant deux essais et en échappant à une défaite historique contre les All Blacks. Explications.

Les Azzurri échappent à une défaite historique

Et pour cause, l’Italie a échappé à une défaite historique sur la pelouse de Lyon vendredi. Les hommes de Kieran Crowley sont parvenus à ne pas concéder le plus lourd revers de leur histoire face aux All Blacks, le record datant encore du 14 octobre 1999 avec un 101-3. Ce jour-là, la Nouvelle-Zélande avait inscrit 14 essais, tout comme Aaron Smith et ses coéquipiers dans ce match de la Coupe du monde.

L’Italie n’avait plus inscrit d’essai contre les Blacks depuis 2016

Si elle a craqué défensivement, l’Italie peut en revanche se consoler avec les deux essais inscrits par Ange Capuozzo et Monty Ioane, un petit exploit puisque les Azzurri n’avaient plus trouvé la faille contre la Nouvelle-Zélande depuis 2016.

