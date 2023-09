Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Fidji - Géorgie

Arnaud De Kanel

Devenus les chouchous du public, les Fidji disputent leur troisième match dans cette Coupe du monde de rugby ce samedi 3à septembre. Les hommes de Simon Raiwalui affrontent la Géorgie et ils peuvent valider leur billets pour les quarts de finale où ils retrouveraient l'Angleterre.

Les Fidji peuvent compter sur le soutien du public français cette année. « J'ai l'impression qu'en France, tout le monde considère les Fidji comme sa deuxième équipe. Le public nous pousse en permanence, ça nous donne vraiment de l'énergie. On est très loin de chez nous donc ça fait un bien fou de sentir le soutien des supporters », note Semi Radradra. Les chouchous du public français affrontent la Géorgie ce samedi en fin d'après-midi.

Les Fidji en quarts ?

Revoilà les Fidji ! Battus d'un cheveu par le le Pays de Galles il y a trois semaines, les Fidjiens ont su rebondir en faisant chuter l'Australie. Ils ont eu deux semaines pour se reposer et s'apprêtent désormais à affronter la Géorgie ce samedi, puis le Portugal la semaine prochaine. Et avec la défaite des Wallabies la semaine passée face aux Gallois, ils peuvent valider leur billet pour les quarts de finale de ce Mondial. S'ils l'emportent, les hommes de Simon Raiwalui retrouveraient l'Angleterre, une équipe qu'ils ont battu en préparation. Autant dire que les Iliens peuvent se mettre à rêver de disputer la première demi-finale de leur histoire dans un peu moins d'un mois. Ils peuvent jouir du soutien inattendu du public français mais aussi d'une certaine euphorie suite à leur succès historique face à l'Australie. « Cette équipe des Flying Fijians, c'est une nouvelle façon de faire les choses, plus professionnelle. Ce groupe veut franchir un nouveau cap, changer les mentalités et construire l'avenir des Fidji », insiste le préparateur physique Nacanieli Cawanibuka. Les Fidji sont en route vers l'histoire.

Pour cela, ils devront battre la Géorgie. Et s'il y a bien une équipe qui déçoit cette année, c'est bien elle. Les Lelos se sont logiquement inclinés face à l'Australie mais ils n'ont pas fait mieux qu'un match nul la semaine passée face au Portugal (18-18). Une défaite les écarterait définitivement du tournoi et face à la fougue fidjienne, et il n'est pas impossible que la défense géorgienne soit à l'agonie très tôt. Les surprenants portugais ont montré que l'impact mis par les Géorgiens était relativement simple à contrer. Aux Fidji d'en profiter, eux qui peuvent également répondre au défi physique en plus de développer un jeu étincelant.

Horaire et diffusion TV de Fidji - Géorgie

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Karl Dickson à 17h45 depuis le Matmut Atlantique de Bordeaux. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Fidji - Géorgie

La composition des Fidji : 15. Droasese, 14. Ravutaumada, 13. Nayacalevu (cap), 12. Tuisova, 11. Radradra; 10. Tela, 9. Kuruvoli; 7. Botia, 8. Mata, 6. Tagitagivalu; 5. Ahiwaru, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Tawaqe, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Lomani, 22. Botitu, 23. Habosi.



La composition de la Géorgie : 15. Modebadze ; 14. Tabutsadze, 13. Tapladze, 12. Kveseladze, 11. Niniashvili ; 10. Matkava, 9. Lobzhanidze ; 7. Saginadze, 8. Jalagonia, 6. Gachechiladze ; 5. Mikautadze, 4. Jaiani ; 3. Gigashvili, 2. Zamtaradze, 1. Nariashvili (cap).



Les remplaçants géorgiens : 16. Nioradze , 17. Abuladze, 18. Aptsiauri,19. Cheishvili, 20. Ivanishvili, 21. Aprasidze, 22. Abzhandadze, 23. Kakhoidze.