Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Argentine - Chili

Arnaud De Kanel

Derby sud-américain pour démarrer cette belle journée de rugby. Ce samedi 30 septembre, l'Argentine et le Chili s'affrontent à 15h00 à La Beaujoire. Les Pumas sont dans l'obligation de l'emporter après deux premiers matchs décevants. Les CHiliens disputent quant à eux leur dernier match du tournoi.

La Coupe du monde continue ce samedi avec trois rencontres au programme. La première d'entre-elles verra s'affronter l'Argentine et le Chili dans le derby sud-américain de ce Mondial.

L'Argentine doit se rassurer avant le Japon

Alors quelle avait fait plutôt bonne impression en préparation, l'Argentine déçoit depuis le début du tournoi. Battus contre l'Angleterre pour leur premier match (10-27), les Pumas ont vaincu les Samoa sans convaincre (19-10) la semaine dernière. Ils restent donc encore en course pour la qualification mais avec la victoire du Japon sur les Samoa, ils doivent impérativement s'imposer ce soir. « Nous avons passé un test mental sur ce match. Nous l’avons relevé en réussissant à gérer la pression. Ce sera un tout autre type de pression face au Chili (le 30 septembre). Nous savons qu’ils vont tout faire pour nous attaquer. Mais nous serons prêts. En Coupe du monde, chaque match est une bataille », concédait le sélectionneur Michaël Cheika après la rencontre face aux Samoa. « Nous savons où nous devons nous améliorer. Cette victoire nous permet de rester en vie. Nous allons suivre le plan face au Chili. Nous n’étions pas les pires du monde face à l’Angleterre, nous ne sommes pas les meilleurs du monde ce soir », ajoute de son côté le capitaine Julian Montoya. L'Argentine doit donc se rassurer avant de jouer sa qualification la semaine prochaine face au Japon.

XV de France : Antoine Dupont blessé, Fabien Galthié ne peut rien faire https://t.co/4ESAAQ6RwW pic.twitter.com/6BciMyLso5 — le10sport (@le10sport) September 30, 2023



Le Chili est le petit Poucet de la compétition. Pour autant, les Chiliens ont montré de belles choses et ils n'ont pas à rougir de leur Coupe du monde. Battu par le Japon (12-42), les Samoa (10-43) et l'Angleterre (0-71), le Chili dispute son dernier match du tournoi ce samedi soir. Pablo Lemoine, le sélectionneur des Condores , déplorait le manque d'expérience de son équipe après la gifle reçue face à l'Angleterre. « Contre l'Argentine, je pense que je vais faire tourner pour donner du temps à tout le monde. C'est la réalité de la Coupe du Monde, quand tu joues une équipe du top 10, c'est complexe et ce sera la même chose dans quatre ans, c'est dommage. Je crois que les erreurs techniques qu'on a commises proviennent d'un manque de rythme, de fatigue. Quand tu ne joues pas souvent ce genre d'équipes, tu ne sais pas ce qui peut se passer au bout de quarante minutes. Sept joueurs chiliens n'avaient aucune expérience... Et dans quatre ans, ce sera pareil. On reprendra encore 60 points », déplorait-il. Tâche à ses joueurs de lui faire honneur en signant un succès historique ce samedi après-midi.

Horaire et diffusion TV d'Argentine - Chili

Le coup d'envoi sera donné par le Néo-Zélandais Paul Williams à 15h00 depuis La Beaujoire à Nantes. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Argentine - Chili

La composition de l'Argentine : 15. Bodago; 14. Isgro, 13. Cinti, 12. De la Fuente, 11. Imhoff; 10. Sanchez, 9. Cubelli; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez; 5. Rubiolo, 4. Petti; 3. Bello, 2. Creevy, 1. Sclavi.



Les remplaçants argentins : 16. Ruiz, 17. Vivas, 18. Gomez Kodela, 19. Alemanno, 20. Oviedo, 21. Bazan Velez, 22. Carreras. 23. Mallia



La composition du Chili : 1. Carrasco, 2. Bohme, 3. Dittus ; 4. Pedrero, 5. Eissmann ; 6. Sigren (c), 7. Saavedra, 8. Martínez ; 9. Torrealba, 10. Fernandez ; 11. Larenas, 12. Garafulic 13. Saavedra, 14. Videla ; 15 Ayarza



Les remplaçants chiliens : 16. Dussaillant, 17. Lues, 18. Inostroza, 19. Sarmiento, 20. Escobar, 21. Silva, 22. Herreros, 23. Urroz.