Coupe du monde de rugby : Boudjellal annonce «une mauvaise nouvelle» pour le XV de France 

Thibault Morlain

L’un des chocs de ce début de Coupe du monde de rugby a vu l’Irlande prendre le dessus sur l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Une rencontre que le XV de France a dû suivre de très près. En effet, en perdant cette rencontre, les Springboks devraient terminer à la deuxième place de leur groupe, ce qui signifierait affronter les Bleus en quart de finale. Une rencontre qui inquiète Mourad Boudjellal.

Alors que le XV de France a pris une option sur la première place de son groupe de Coupe du monde, les joueurs de Fabien Galthié devront terminer le travail face à l’Italie. Après cette rencontre, il y aura le temps de penser à un potentiel quart de finale. Cela pourrait d’ailleurs être un énorme choc en vue pour les Bleus qui pourraient notamment se retrouver contre l’Afrique du Sud. Battus par l’Irlande, les Springboks pourraient donc être sur la route du XV de France, ce qui n’est clairement pas une bonne nouvelle pour Mourad Boudjellal.

« Ce n’est pas un cadeau »

Pour Eurosport , Mourad Boudjellal a réagi à ce potentiel quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud. L’ancien du RCT a alors confié : « Je pense que c’est une mauvaise nouvelle. D’abord, ce match (face à l’Irlande) doit être gagné par l’Afrique du Sud parce que s’ils ont un buteur, ils gagnent le match. Les Sud-Africains ont montré qu’ils ont été costauds et se choper les Sud-Africains, vexés parce qu’ils se sont fait taper par les Irlandais, ce n’est pas un cadeau. Et en plus, on dit qu’ils pourraient retrouver Pollard, qui peut être un bon buteur. Lui c’est tout blanc ou tout noir, soit il passe tout, soit il passe rien ».

« Antoine Dupont, s’il joue, il aura une cible sur lui »