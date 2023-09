Coupe du monde de Rugby : Un plan anti-Dupont, l'annonce de Laporte

Axel Cornic

Blessé face à la Namibie (96-0), Antoine Dupont va rater le prochain match contre l’Italie le 6 octobre prochain. Son retour dans cette Coupe du monde a des chances de se faire lors d’un éventuel quart de finale, avec un choc qui pourrait se dessiner face à l’Afrique du Sud, championne du monde en titre... qui l’attendra sans aucun doute de pied ferme.

La rencontre entre l’Afrique du Sud et l’Irlande dans la poule B (8-13) a été unanimement salué comme l’un des meilleurs matchs de cette Coupe du monde pour le moment. Les Champions du monde en titre ont chuté, mais ils devraient bien être présents dans les phases finales, où ils pourraient croiser la route du XV de France.

Dupont de retour face à l’Afrique du Sud ?

Mais quel XV de France ? Car la grande question est de savoir si Antoine Dupont sera là ou non lors d’un éventuel choc le 15 octobre prochain. Blessé au visage, le capitaine tricolore s’est fait opérer et a quitté l’hôpital lundi, afin de prendre la direction de son village de Castelnau-Magnoac où il se repose actuellement. Il devrait retrouver le reste du groupe jeudi et certaines sources expliquent qu’il pourrait reprendre le contact dès la semaine prochaine.

« J'entends ça tous les jours, “Oui, ils vont le cibler”... mais le cibler de quoi ? Antoine il est toujours ciblé ! »