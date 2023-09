XV de France : Retour express, Dupont est «impressionnant»

Axel Cornic

Victime d’une blessure au visage le 21 septembre dernier, Antoine Dupont pourrait bien revenir à temps pour disputer un éventuel quart de finale de Coupe du monde. Un véritable tour de force pour Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, qui a fait le parallèle avec la récupération express d’Anthony Jelonch.

Le XV de France n’est pas encore assuré de disputer un quart de finale, mais tout le monde se demande déjà quand Antoine Dupont sera de retour. Opéré après sa fracture maxillo-zygomatique, le capitaine français récupère actuellement chez lui à Castelnau-Magnoac et devrait retrouver le reste du groupe dès ce jeudi. Une reprise des entrainements est programmée pour dimanche, mais il est quasiment impossible de le voir pour le dernier match de poule face à l’Italie, le 6 octobre.

Coupe du monde de Rugby : Deux bonnes nouvelles pour le XV de France ? https://t.co/zUF4QRPiwK pic.twitter.com/0EETVXkNOP — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

« Le rugby aide à construire des personnalités exemplaires et inspirantes »

L’optimisme grandit autour d’un possible retour d’Antoine Dupont après les matchs de poule, soit seulement trois semaines après sa blessure. De quoi laisser admiratif Florian Grill. « Ce qui me bluffe plus généralement dans ces histoires de blessures des joueurs de l’équipe de France, que ce soit Antoine Dupont mais aussi Anthony Jelonch ou Romain Ntamack, c’est ce que ça dit de la manière dont le rugby aide à construire des personnalités exemplaires et inspirantes » a expliqué le président de la FFR, dans les colonnes du Parisien .

« Antoine Dupont est impressionnant par sa détermination et sa volonté »