Coupe du monde de rugby : Le XV de France prend ses distances

Arnaud De Kanel

Après s'être défait de la Nouvelle-Zélande (27-13), de l'Uruguay (27-12) et de la Namibie (96-0) en l'espace de trois semaines, le XV de France ne disputera aucune rencontre cette semaine. L'occasion de se reposer ? Et bien pas vraiment car les Bleus vont se tourner sur la rencontre face à l'Italie mais surtout sur l'hypothétique quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Le XV de France prend ses distances avec le Mondial cette semaine. Après trois semaines extrêmement chargées en émotion, les Bleus vont travailler dans l'ombre jusqu'au match face à l'Italie prévu vendredi prochain. Il ne sera pas question de se reposer d'ici-là, bien au contraire. Le staff aurait prévu des entrainements encore plus éprouvants.

«On avait déjà prévu notre cycle d’entraînement»

Après le succès contre la Namibie jeudi, Fabien Galthié avait révélé brièvement le programme du XV de France pour les semaines à venir. « On va bilanter tout le monde sur les plans physiques et psychologiques, pour aligner la meilleure équipe possible contre l’Italie. On avait déjà prévu notre cycle d’entraînement. On a 3 jours off, puis on repartira sur une semaine sans match, où on va chercher à se développer sur divers secteurs. Puis la semaine avant le match de Lyon, on se focalisera sur l’Italie », avait confié le sélectionneur du XV de France. En réalité, le staff voudrait se focaliser sur le potentiel quart de finale.

Le XV de France bascule en mode phase finale