Mbappé - Real Madrid : Le discours qui a tout changé !

En début de saison, le Real Madrid éprouvait quelques difficultés et n'affichait pas le même niveau par rapport à la saison précédente. Le club de la capitale a accueilli Kylian Mbappé dans ses filets et ses difficultés d'adaptation coïncidaient légèrement avec la forme de l'équipe. Ces dernières semaines, le joueur a relevé la tête et le club se savait attendu pour démarrer cette deuxième moitié de la saison. A la mi-temps du match contre l'Atlético de Madrid le 8 février dernier, le discours de Carlo Ancelotti a tout changé.

Depuis deux mois, Kylian Mbappé enchaîne les prestations remarquées et il parvient à trouver le chemin des filets très régulièrement. L'attaquant français a réussi à égaliser lors du dernier derby face à l'Atlético de Madrid au bout de 5 minutes dans la deuxième période après l'intervention de Carlo Ancelotti. L'Italien a parfois vu sa place menacée depuis le début de la saison mais les récents événements vont plutôt en sa faveur.

Le Real Madrid de retour au sommet

Sous pression, Carlo Ancelotti devait changer le sort de son équipe pour éviter de confirmer les rumeurs autour d'un éventuel départ. Le Real Madrid n'a pas réalisé une campagne européenne exceptionnelle lors de la phase de ligue mais les dernières semaines prouvent qu'il va falloir compter sur le club une fois de plus dans les prochaines semaines. « Nous pouvons le refaire » est une phrase qui aurait été prononcée lors d'une réunion au lendemain du dernier derby à Valdebebas entre les haut placés d'après les révélations de Marca. Une motivation qui arrive au bon moment avant les prochains rendez-vous importants.

Ancelotti résiste aux rumeurs

Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti est la cible de rumeurs qui l'envoient parfois au tapis. L'entraîneur italien a réussi ses dernières performances et est toujours la priorité des dirigeants du Real Madrid. Le club a prouvé qu'il est capable de s'illustrer à tous les niveaux cette saison et de gagner toutes les compétitions disputées. La large qualification du club face à Manchester City en Ligue des champions va complètement dans ce sens.