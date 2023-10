XV de France : Il met déjà fin aux débats contre l’Italie

Axel Cornic

Capitaine puis sélectionneur du XV de France, Pierre Berbizier a également dirigé l’Italie de 2005 à 2007. Qui de mieux que lui donc pour porter son regard sur ce dernier match de poule qui attend les Bleus face à des Transalpins récemment humilié par la Nouvelle-Zélande (93-17), qui joueront leur qualification pour les quarts de finale ce vendredi.

C’est une sorte de 8e finale qui attend le XV de France, dans la poule A de la Coupe du monde. Après trois victoire en autant de rencontres, les Bleus s’apprêtent à affronter l’Italie pour valider leur qualification pour les quarts de finale. Un match important, que certains voient comme un piège pour des Français pas totalement convaincants depuis le début du Mondial.

Les mises en garde ont été nombreuses ces derniers jours, mais Pierre Berbizier est persuadé que ce XV de France n’a rien à craindre de l’Italie. « Sincèrement, vu le parcours des deux équipes jusqu'à présent ce serait d'abord un cataclysme pour l'équipe de France. Ensuite, cela serait l'exploit de cette Coupe du monde si les Italiens battaient les Français » a expliqué au micro de RMC Sport celui qui a dirigé les deux équipes par le passé.

« Quand on voit le dernier match dans le Tournoi, la confrontation où les Italiens avaient fait plus qu'exister. Ils avaient mis en difficulté cette équipe de France » a poursuivi Pierre Berbizier, faisant référence à la dernière rencontre entre l’Italie et la France lors du Tournoi des 6 Nations 2023 (24-29). « Le contexte est différent, les deux équipes ont vraiment deux trajectoires vraiment différentes. On en voit une phase ascendante, l'équipe de France. On voit les Italiens en phase descendante ».

