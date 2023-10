Humiliés, ils veulent se venger sur le XV de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Italie veut laver son honneur. Battue largement par la Nouvelle-Zélande vendredi dernier (96-17), la Squadra Azzurra veut se racheter face au XV de France. Comme indiqué par le deuxième ligne David Sisi, son équipe est prête à tout donner vendredi prochain, surtout qu'elle garde une chance de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial.

Tout est encore possible dans le groupe A. La Nouvelle-Zélande et la France sont en bonne position pour atteindre les quarts de finale. Mais l'Italie n'a pas dit son dernier mot et pourrait rejoindre les All-Blacks en cas de victoire sur les Bleus vendredi prochain. Mais la dernière prestation de la Squadra Azzurra ne prête pas à l'optimisme. Sévèrement battus par les All-Blacks, les Italiens vont devoir réalisé un exploit. Mais ils l'assurent, l'humiliation subie vendredi dernier est derrière eux.

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

L'Italie se prépare pour le XV de France

« On est passés très vite à autre chose. La Coupe du monde, c'est un tournoi dans lequel on n'a pas vraiment le temps de se retourner sur nos performances, que ce soient des victoires ou des défaites. On s'est tout de suite focaliser sur note prochain challenge. Nos têtes, nos esprits sont tournés vers ça aujourd'hui. Et la préparation a commencée dès le coup de sifflet final du dernier match. Cette compétition ne permet pas de s'arrêter sur le dernier résultat » a confié le deuxième ligne David Sisi. Son coéquipier Giovanni Pettinelli confirme que tous les regards sont portés sur le XV de France. « On essaye de se focaliser sur ce nouveau challenge, de rester ensemble cette semaine pour s'améliorer et être prêts pour la France » a lâché le flanker dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Il y a une motivation absolue »