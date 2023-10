Galthié tient «un génie», le XV de France s’enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fabien Galthié ne l'imaginait pas à un tel niveau. A seulement 20 ans, Louis Bielle-Biarrey est la jolie surprise de cette Coupe du monde du côté du XV de France. Le sélectionneur ne s'attendait pas à une telle progression de la part d'un joueur qui a débuté en sélection il y a quelques semaines. Son coéquipier Matthieu Jalibert n'hésite pas à évoquer le terme de « génie » pour le décrire.

Louis Bielle-Barrey donne l'impression d'être présent en sélection depuis de nombreuses années. Pourtant, le joueur de 20 ans n'a connu sa première sélection que le 5 août dernier, face à l'Ecosse. Auteur de son premier essai ce jour-là, il n'a pas déçu Fabien Galthié. LBB a confirmé ses promesses lors de ce Mondial, inscrivant un doublé face à la Namibie le 21 septembre dernier (96-0). « Il a apporté une bonne réponse à sa sélection. Si je prends les statistiques, il a eu de l'espace, des ballons, parfois même il a été trop servi puisqu'il relâche un ballon qui était quasi un ballon d'essai » avait confié Galthié après la rencontre.

La concurrence Villière/LBB ? Pas un problème pour Labit

Une prestation qui lui a permis de prendre le dessus sur son concurrent Gabin Villière. Il est pressenti pour débuter la rencontre face à l'Italie sur l'aile. « Louis (Bielle-Biarrey) amène un profil différent. Cela nous permet de lui donner de l'expérience et d'évoluer à ce niveau-là, dans des matchs à fort enjeu. On est content d'avoir plusieurs possibilités selon les profils de jeu et d'adversaires » a lâché Labit, essayant de maintenir un certain suspense.

« Louis, c'est un petit génie »