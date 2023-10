Le XV de France annonce la couleur pour le retour de Dupont

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Opéré d'une fracture de la pommette il y a quelques jours, Antoine Dupont est déjà de retour à l'entraînement. La star des Bleus a repris la course et participe au quotidien du groupe pour le plus grand plaisir de Thomas Ramos. L'arrière du Stade toulousain n'a jamais semblé inquiet pour son partenaire, malgré les craintes du staff après la rencontre face à la Namibie.

Soulagement au sein du XV de France. Opéré, il y a quelques jours, d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont a fait son grand retour dans le groupe de Fabien Galthié samedi dernier. Le joueur a repris la course, mais risque d'être trop juste pour la prochaine rencontre face à l'Italie. Il pourrait, vraisemblablement, faire son retour à l'occasion du quart de finale. Son partenaire au Stade toulousain et en sélection, Thomas Ramos, s'est prononcé sur ce retour.

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

« On était forcément content »

« On était forcément content qu’il puisse revenir avec nous avec quelques jours de repos. Là où il s’est fait opérer, ce n’est pas anodin donc il se devait de se reposer un petit peu. Et nous on s’est concentré sur nous, sur le match à venir. Antoine peut participer aux séances, aux échanges que l’on a entre nous » a lâché Ramos. Mais l'arrière du XV de France l'assure, Dupont ne prendra aucun risque avec son corps.

« Il ne fera pas n’importe quoi avec son corps »