Antoine Dupont : Le XV de France va lâcher une annonce «décisive»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus de peur que de mal pour Antoine Dupont. Sortie sur blessure le 21 septembre dernier lors de la rencontre face à la Namibie, la star du XV de France a réintégré le groupe tricolore ce samedi. Comme le souligne Pierre Rabadan, ancien du Stade français, les prochains jours seront décisifs pour le demi de mêlée, qui pourrait bien faire son retour lors du quart de finale.

Antoine Dupont est de retour ! Opéré d'une fracture à la pommette il y a quelques jours, le joueur du XV de France a rejoint le groupe de Fabien Galthié et a « été autorisé à reprendre une activité physique progressive dirigée ». Vraisemblablement, le demi de mêlée devrait être trop juste pour la rencontre face à l'Italie vendredi prochain. Mais comme indiqué par Pierre Rabadan, le staff du XV de France va devoir prendre une décision pour le quart de finale.

Coupe du monde de rugby : Un dernier match des champions du monde avant le XV de France ? https://t.co/29GpC8Kyz7 pic.twitter.com/KihECgwyx6 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

« Les prochains jours vont être décisifs »

« Les prochains jours vont être décisifs. Il faut d’abord savoir s’il a reçu un protocole et si oui, combien de temps il nécessite de repos strict. Dans une petite semaine, sans doute moins, on pourrait savoir s’il peut postuler pour le quart de finale. C’est très important pour l’équipe de France, mais cette équipe doit aussi se préparer d’abord pour le match d’Italie. Par contre, le staff en interne doit en savoir plus sur le cas Dupont durant la préparation du quart de finale pour ne pas perturber le groupe » a lâché celui qui est aujourd'hui adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.

« Les Bleus ne seront pas perturbés »