Antoine Dupont blessé, le XV de France a trouvé son porte-bonheur

Thibault Morlain

Blessé au visage face à la Namibie, Antoine Dupont s’est fait opérer et le voilà déjà de retour dans le groupe du XV de France. Pour autant, il semble difficilement envisageable de le voir titulaire pour le dernier match des poules de la Coupe du monde de rugby face à l’Italie. Par conséquent, au poste de demi de mêlée, Fabien Galthié pourrait alors titulariser Maxime Lucu. Si l’absence de Dupont est forcément un énorme point pour le XV de France, le présence du joueur de l’UBB n’est finalement peut-être qu’un mal pour un bien. Explications.

Les images d’Antoine Dupont sortant de la pelouse du Vélodrome en train de se toucher le visage ont fait froid dans le dos. En effet, après Romain Ntamack, tout le monde redoutait le forfait de l’autre star du XV de France. Une absence qui aurait alors peut-être mis un terme au rêve de Coupe du monde des joueurs de Fabien Galthié. Pour Dupont, les examens ont révélé une fracture au visage. Opéré rapidement, le demi de mêlée du Stade Toulousain a déjà réintégré le groupe du XV de France et veut rejouer le plus rapidement possible. Alors qu’on pourrait assister au grand retour d’Antoine Dupont en quart de finale, possiblement contre l’Afrique du Sud, cela semble difficile de le voir aligner pour le match à venir face à l’Italie. Par conséquent, c’est Maxime Lucu qui pourrait se retrouver numéro 9 des Bleus pour l’occasion.

XV de France : Il dévoile la recette miracle pour battre l'Afrique du Sud https://t.co/iDc5jUOVag pic.twitter.com/KH5oHKVMGw — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Aucune défaite quand Lucu est titulaire

Sans Antoine Dupont, le XV de France est bien évidemment démuni de l’une de ses plus grandes armes. Pour autant, avec Maxime Lucu, les Bleus ont leur plus grand porte-bonheur. En effet, quand le joueur de l’Union Bordeaux Bègles est titulaire avec le XV de France, c’est tout simplement un sans faute. En effet, Lucu a été titularisé à 5 reprises en sélection et cela s’est soldé par 5 victoires. Ça a notamment été le cas dans cette Coupe du monde avec le succès face à l’Uruguay. Auparavant, Maxime Lucu avait aussi connu la victoire face aux Fidji et à 3 reprises contre le Japon.

Aucune défaite quand Lucu joue avec le XV de France

Maus au-delà de tout gagner quand Maxime Lucu est titulaire, il suffit que le demi de mêlée joue pour que le XV de France l’emporte. En effet, pour le joueur de l’UBB, c’est tout simplement un 100% de victoire avec les Bleus. Comptant 17 sélections avec le XV de France, Lucu n’a jamais connu la défaite quand il a joué avec le maillot tricolore. Voilà un porte-bonheur qui sera d’une grande utilité au XV de France en l’absence d’Antoine Dupont.