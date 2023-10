Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction

Benjamin Labrousse

Victime d’une fracture maxillo-zygomatique (mâchoire) face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont est de retour avec le XV de France. Alors qu’il sera ménagé par Fabien Galthié face à l’Italie, le capitaine des Bleus a rejoint ses coéquipiers à Aix-En-Provence ce dimanche et a même repris l’entraînement, au plus grand plaisir de Thomas Ramos et Karim Ghezal.

Le XV de France est rassuré. Après quelques jours de convalescence suite à sa blessure à la mâchoire, Antoine Dupont a retrouvé l’entraînement ce dimanche. Si c’est le numéro 9 de l’UBB Maxime Lucu qui sera titulaire vendredi face à l’Italie, le retour de Dupont chez les Bleus ne passe pas inaperçu.

XV de France : Il donne carte blanche à Antoine Dupont pour son retour https://t.co/LtBBBbXXnD pic.twitter.com/iFDjA3QJ4Y — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

« Il a pu se reposer de l'opération »

Partenaire d’Antoine Dupont au Stade Toulousain ainsi qu’avec le XV de France, l’arrière Thomas Ramos s’est réjoui du retour du numéro 9 au sein du groupe dans des propos relayés par l’Equipe : « Pour le groupe, c'est bien de se retrouver à 33. On était 32 depuis quelques jours, donc ça fait toujours plaisir de retrouver quelqu'un qui s'est fait mal. Antoine va bien, il est souriant, il a pu se reposer de l'opération. Son retour s'est fait de manière très fluide. »

« Les 33 joueurs qui ont démarré cette Coupe du monde sont toujours là »