XV de France : Il dévoile la recette miracle pour battre l'Afrique du Sud

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Officiellement, le XV de France n'est toujours pas qualifié pour les quarts de finale. Pour accéder à la phase éliminatoire, les Bleus vont devoir battre l'Italie vendredi prochain. En cas de victoire, ils devraient retrouver l'Afrique du Sud, les tenants du titre. Mais pour René Bouscatel, président de la LNR, la France est en capacité de les vaincre.

Le XV de France a été reçu trois sur trois. Les hommes de Fabien Galthié ont remporté leurs trois premiers matchs, mais ne devront pas se louper face à l'Italie vendredi prochain. Une défaite pourrait être synonyme d'élimination pour les Bleus, qui visent la victoire finale. Président de la LNR, René Bouscatel ne s'inquiète pas. Le responsable se montre confiant à quelques jours du match.

La Ligue 1 enrage contre la Coupe du monde de rugby ! https://t.co/KSbbbDND3T pic.twitter.com/qC0dPkYjVU — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Un début de parcours « parfait »

« Le parcours des Bleus ? Jusqu’à présent, il est parfait. Battre les Néo-Zélandais avec un score record pour débuter n’est pas anecdotique. Après, on a eu droit à deux matchs un peu plus faciles. De toute manière, la Coupe du monde démarre toujours en quarts. Il y a huit nations majeures et autant qualifiés donc sauf surprise - il y en a une, rarement deux - les gros pays sont là et le niveau augmente. J’étais au match Afrique du Sud – Irlande, j’avais les poils qui se hérissaient. Quelle ambiance ! Quel jeu ! On peut être adepte ou non mais « wow », ça, c’est du rugby. Je crois qu’on va voir de très grands quarts ! » a-t-il déclaré à Sud Ouest.

« La France a de bonnes chances de gagner, si... »