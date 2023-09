Coupe du monde de Rugby : Une décision est prise après les polémiques

Benjamin Labrousse

Lors du début des premiers matchs de la Coupe de monde de Rugby, une polémique avait éclaté. Les hymnes nationaux étaient alors chantés par des enfants appartenant à la Mêlée des chœurs. Face aux nombreuses critiques, World Rugby avait alors pris la décision de laisser place à des hymnes toujours chantés par des enfants, mais en version enregistrée. Pourtant, les chorales d’enfants pourraient prochainement refaire leur apparition. Explications.

Un tel événement est toujours lieu à l’émergence de certains questionnements. La Coupe du monde de Rugby en France a été l’objet de plusieurs polémiques. Rapidement, plusieurs fans se sont indignés face à la difficulté d’accès de certains stades, d’une pénurie de bière, mais également des hymnes chantés par une chorale. Car lors de cette édition, ce sont les enfants de la Mêlée des chœurs qui étaient chargés d’entonner les hymnes des nations engagées.

Les hymnes avaient fait polémique en début de Coupe du monde

Rapidement, de nombreux spectateurs (également des téléspectateurs) se sont plaints de cette méthode. Ainsi, World Rugby laissait rapidement le choix aux nations engagées de revenir à un chant traditionnel des hymnes, ou bien une version chantée par les enfants, mais cette fois-ci enregistrée. Le XV de France, comme une grande majorité des sélections, avait alors opté pour la seconde option. Cependant, cette décision d’abandonner la présence des enfants pendant les chants avaient indigné certains parents. « Ma fille a pleuré quand on leur a dit qu’ils ne chanteraient plus en direct. On a impliqué nos enfants dans un projet qui au final ne risque d’aboutir à rien (...) C’est un fiasco de bout en bout » , expliquait ainsi un père de famille auprès de RMC .

Les enfants vont pouvoir chanter de nouveau lors de cette Coupe du monde