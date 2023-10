Coupe du monde de Rugby : Des bonnes nouvelles arrivent pour le XV de France !

Benjamin Labrousse

Attendu comme un « 8ème de finale », le match opposant le XV de France à l'Italie sera également l’occasion pour Fabien Galthié de tester une charnière Maxime Lucu-Matthieu Jalibert en l’absence d’Antoine Dupont. Sur le retour après sa blessure au visage, le capitaine français n’est pas le seul à se remettre d’une blessure puisque deux joueurs de l’équipe de France vont mieux.

Le XV de France pourrait enchaîner un quatrième succès en autant de matchs dans cette Coupe du monde à domicile. Pour cela, les hommes de Fabien Galthié devront s’imposer face à une équipe d’Italie secouée par sa lourde défaite face aux All Blacks (96-17) vendredi dernier. Une rencontre charnière pour les Bleus, qui devront se passer d’Antoine Dupont, seulement de retour ce dimanche après sa fracture à la mâchoire face à la Namibie le 21 septembre dernier.

XV de France : Galthié a trouvé le remplaçant de Dupont, c’est totalement validé https://t.co/96Ztp3T87p pic.twitter.com/bOwKMXcAoB — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Antoine Dupont a repris la course

Comme le précise l’Equipe , Fabien Galthié a utilisé une charnière composée de Maxime Lucu et de Matthieu Jalibert à l’entraînement ce dimanche. Les deux joueurs de l’UBB devraient être alignés face à l’Italie vendredi prochain à Lyon, permettant ainsi à Antoine Dupont de se remettre entièrement de sa fracture maxillo-zygomatique. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs repris l’entraînement ce dimanche à Aix-en-Provence, en effectuant quelques séances de courses à l’écart de ses coéquipiers.

Julien Marchand et Paul Boudehent ont également repris l’entraînement