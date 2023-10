XV de France : Blessé comme Antoine Dupont, il dit adieu à la Coupe du Monde

Arnaud De Kanel

Cette Coupe du monde de rugby est une véritable hécatombe. Les blessures s'enchainent depuis le début du tournoi. La plus médiatisée, sans aucun doute, est celle d'Antoine Dupont, touché au visage après un violent choc tête contre tête face à la Namibie (96-0). Et dimanche, un joueur sud-africain s'est blessé de façon similaire lors du match face aux Tonga.

Les matchs sont disputés dans ce Mondial. Dimanche soir, l'Afrique du Sud affrontait les Tonga pour leur dernier match dans cette poule B avant, potentiellement et sous plusieurs conditions, de retrouver le XV de France en quart de finale. Mais lors de cette rencontre, les Springboks ont perdu l'une de leurs vedettes. Auteur d'un essai en finale de la Coupe du Monde 2019 et plus récemment d'un triplé face à la Roumanie, Makazole Mapimpi a été contraint de sortir sur blessure. L'ailier sud-africain doit même renoncer à la suite de son Mondial suite à une blessure similaire à celle d'un certain Antoine Dupont.

Coupe du monde de Rugby : «Excitant», le XV de France reçoit un message ! https://t.co/Wn2TxLXIQf pic.twitter.com/AweKKpL9Tu — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Mapimpi victime d'une fracture du plancher orbital

C'est un véritable coup dur pour l'Afrique du Sud. Solides vainqueurs des Tonga (49-18) dimanche soir, les Springboks doivent dire adieu à leur ailier Makazole Mapimpi. A la manière d'Antoine Dupont, l'ailier a été touché au visage après un choc tête contre tête avec le Tongien Agustine Pulu. Et à la différence du capitaine du XV de France, il est contraint de déclarer forfait pour la suite de la compétition.

«A priori, il en a pour quatre à six semaines»