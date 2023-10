XV de France : Encore une mauvaise nouvelle pour Galthié ?

Alexis Brunet

Actuellement le XV de France prépare sa prochaine rencontre face à l'Italie. Les hommes de Fabien Galthié doivent valider leur première place du groupe. Pour y arriver, ils ne pourront pas compter sur Antoine Dupont. Le demi de mêlée sera trop juste pour ce match. Il est possible qu'un autre joueur du Stade Toulousain soit dans le même cas de figure que le capitaine des Bleus, il s'agit de Julien Marchand.

Fabien Galthié peut avoir le sourire. Le sélectionneur français peut à nouveau compter sur Antoine Dupont à l'entraînement. Le capitaine des Bleus reprend petit à petit, suite à son contact à la tête avec Johan Deysel, lors du match face à la Namibie. Le demi de mêlée a dû se faire opérer, car il s'était fait une fracture maxillo-zygomatique. L'espoir est de mise pour le probable quart de finale, mais en revanche le XV de France ne pourra pas compter sur Dupont contre l'Italie.

Marchand forfait contre l'Italie ?

En plus d'Antoine Dupont, le XV de France pourrait ne pas pouvoir compter sur un autre cadre face à l'Italie. En conférence de presse, Karim Ghezal, le co-entraîneur des Bleus chargé de la conquête, s'est montré plutôt pessimiste au sujet de Julien Marchand. « Julien devait faire 50% de l’entraînement aujourd’hui et par rapport à son évolution, on a préféré ne pas lui faire faire ces 50%. Il y aura une évaluation ce (dimanche) soir. Encore une fois, on voit au jour le jour. Il a très bien bossé pendant les deux jours off, il a retrouvé pas mal d’intensité. (…) Maintenant j’attends de savoir si demain il fera les 50%. Est-ce qu’il postule ? On en discutera ce soir je pense, mais s’il n’a pas fait les 50% aujourd’hui…Il faudra voir l’évolution demain. »

Cros devrait être sur le banc face à l'Italie