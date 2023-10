XV de France : C’est du jamais vu, Galthié doit faire un choix

Alexis Brunet

Face à l'Italie, le XV de France va se retrouver dans une situation inédite. Fabien Galthié dispose de quatre 3ème ligne qui peuvent prétendre à une place de titulaire. C'est du jamais vu, car avant cela, il y avait toujours un blessé, ce qui facilitait le choix du sélectionneur. Ce dernier va donc devoir trancher.

Tout va bien pour le XV de France. Les partenaires de Jonathan Danty ont pour l'instant réalisé un sans-faute dans cette Coupe du monde. Les Bleus ont battu successivement la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay, et la Namibie. Il ne reste donc plus qu'un match à disputer pour le France dans sa poule, et cela sera face à l'Italie, le vendredi 6 octobre.

Le casse-tête de Galthié

Pour le match face à l'Italie, Fabien Galthié fait face à un choix cornélien, ou plutôt de riche. En effet, le sélectionneur dispose de quatre 3ème ligne de haut niveau, qui peuvent prétendre à une place de titulaire. Il s'agit de Charles Ollivon, François Cros, Anthony Jelonch, et Grégory Alldritt. Galthié va donc devoir faire un choix, et en laisser un sur le banc. C'est la première fois qu'il sera confronté à une telle situation, car auparavant il y avait toujours au moins un joueur blessé, ce qui facilitait grandement la décision. D'après les informations de L’Équipe , c'est François Cros qui devrait débuter sur le banc face aux Italiens.

Coupe du monde de Rugby : Dupont de retour, le XV de France affiche sa satisfaction https://t.co/KdQ2ueTSXH pic.twitter.com/Du3WZaKhYx — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Dupont ne jouera pas face à l'Italie

Pour le match face à l'Italie, Fabien Galthié aura un peu moins de choix au niveau des demis de mêlée. Antoine Dupont a repris l'entraînement avec le XV de France, mais il ne sera pas de retour pour le dernier match du groupe, et il est espéré pour le probable quart de finale. Le sélectionneur devrait donc titulariser Maxime Lucu à ce poste, au moins pour une rencontre.