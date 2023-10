XV de France : Un ultime rendez-vous déterminant pour Antoine Dupont

Alexis Brunet

Face à la Namibie, lors du troisième match de poule, le XV de France a perdu Antoine Dupont sur blessure. Le demi de mêlée s'est fait une fracture maxillo-zygomatique, et il a dû passer par la case opération. Le capitaine des Bleus se remet bien de cette dernière, et l'optimisme est de rigueur pour le quart de finale probable. Toutefois, la décision de la participation du joueur du Stade Toulousain à cette échéance ne sera normalement prise que quelques jours avant, lors d'un ultime rendez-vous avec son chirurgien.

Le XV de France réalise pour le moment un sans-faute dans son groupe de Coupe du monde. Les partenaires de Charles Ollivon sont venus à bout de la Nouvelle-Zélande, puis de l'Uruguay, et dernièrement de la Namibie. Les Bleus doivent encore défier l'Italie, avant de pouvoir penser complétement au début des phases finales. Une partie de la compétition pour laquelle Antoine Dupont est incertain.

Antoine Dupont a été opéré

Il est très probable qu'Antoine Dupont ne soit pas sur le terrain face à l'Italie. Le capitaine des Bleus se remet d'une opération au visage, suite à sa fracture maxillo-zygomatique. Aucun risque ne sera pris par le staff du XV de France, pour qui l'objectif est que le demi de mêlée soit apte pour le début des phases finales. Rien ne dit encore que ce dernier sera disponible, mais l'optimisme est de rigueur.

Un ultime rendez-vous avec son chirurgien