XV de France : Dupont de retour, un joueur de Galthié savoure

Benjamin Labrousse

Alors que le XV de France affronte l’Italie à Lyon vendredi prochain, les hommes de Fabien Galthié ont pu compter sur le retour de leur capitaine Antoine Dupont dans la nuit de samedi à dimanche. Alors que le joueur du Stade Toulousain a repris l’entraînement, son partenaire en club et en sélection Thomas Ramos s’est réjoui de ce retour.

Fabien Galthié ainsi que tout le staff du XV de France peuvent souffler. Touché à la mâchoire face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont avait été victime d’une fracture maxillo-zygomatique. Opéré dès le lendemain de la victoire historique des siens (96-0), le capitaine de l’équipe de France semble aller mieux.

Coupe du monde de Rugby : Des bonnes nouvelles arrivent pour le XV de France ! https://t.co/ngR4NanrcB pic.twitter.com/JJ5Mm1UJRp — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Antoine Dupont de retour avec le XV de France

Car dans la nuit de samedi à dimanche, Antoine Dupont a finalement rejoint ses coéquipiers actuellement présents à Aix-en-Provence. Selon les dernières indiscrétions de l’Equipe , le demi de mêlée a même repris la course durant l’entraînement de ce dimanche, mais sera logiquement ménagé face à l’Italie vendredi prochain. Le joueur de l’UBB Maxime Lucu va ainsi occuper le poste de 9 chez les Bleus aux côtés de l’ouvreur Matthieu Jalibert.

« Il va bien, il est souriant »