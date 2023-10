XV de France : Ça se précise pour le remplaçant d’Antoine Dupont !

Arnaud De Kanel

De retour à l'entrainement ce dimanche, Antoine Dupont sera trop juste pour affronter l'Italie. Le staff du XV de France a d'ailleurs confirmé qu'il ne serait pas de la partie vendredi prochain et Fabien Galthié doit désormais trancher entre Baptiste Couilloud et Maxime Lucu. Des premières tendances se dégagent et elles penchent en faveur d'une titularisation du porte bonheur des Bleus.

Antoine Dupont va manquer le prochain match du XV de France. Afin de conserver son capitaine opéré de la mâchoire la semaine passée, Fabien Galthié et son staff ne veulent prendre aucun risque face à l'Italie. « Il y aura une phase de réathlétisation puisque cela fait une semaine qu’il est à l’arrêt avec ce choc. Des entretiens vont aussi se faire avec la partie psycho pour l’accompagner. On ne se projette pas au-delà de la semaine prochaine. Les quarts de finale ? On ne peut pas se poser cette question, il y a tellement de choses à valider. On ne se projette pas sur ça, simplement sur son retour dans groupe, sa reprise d’activités et du rugby. Forcément, on veut le voir plus tôt possible. Je ne pense pas qu'on pourra le voir contre l'Italie (vendredi prochain à Lyon). Ça va se faire semaine après semaine et en fonction de son ressenti », confiait Bruno Boussagol jeudi. Il semblerait que Fabien Galthié ait fait don choix pour remplacer Antoine Dupont.

Lucu ou Couilloud ?

D'après les informations de RMC Sport , Fabien Galthié devrait titulariser Maxime Lucu au côté de son coéquipier Matthieu Jalibert. Ce dimanche, le média indique que les derniers indices penchent vers une titularisation de Lucu pour affronter l'Italie. C'est donc lui qui devrait remplacer Antoine Dupont.

