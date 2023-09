Le XV de France est prévenu, l’Italie prépare sa revanche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touchée mais pas coulée, l’Italie souhaite oublier la gifle infligée par la Nouvelle-Zélande (97-16) et garde espoir avant son dernier match de la poule A, contre le XV de France. Ange Capuozzo a d’ailleurs annoncé la couleur au micro de TF1, espérant « accrocher un résultat » contre l’équipe dirigée par Fabien Galthié.

« Ils nous ont détruits. » Difficile de faire meilleur résumé du match entre l’Italie et la Nouvelle-Zélande (16-97) que celui du sélectionneur transalpin Kieran Crowley. La Squadra Azzurra n’a plus le choix et doit décrocher une victoire contre le XV de France pour espérer découvrir les quarts de finale de la Coupe du monde. Ange Capuozzo ne cache pas ses ambitions.

« On va avoir sept jours pour préparer ce match contre le France et espérer accrocher un résultat »

Désireux de tourner la page après la claque reçue contre les All Blacks, Ange Capuozzo a prévenu le XV de France au micro de TF1 . « On ne va pas s’arrêter à ce match-là. On a quelques points assez positifs malgré le score. On a réussi à tenir le ballon et c’est là où on se sent le mieux. On va avoir sept jours pour préparer ce match contre le France et espérer accrocher un résultat. C’est notre objectif », a-t-il lancé, relayé par Blog-RCT.

« On a une autre occasion et on doit bien se préparer »