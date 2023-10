XV de France : Antoine Dupont confronté à un dilemme ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les prochains jours seront décisifs pour Antoine Dupont. Lundi 9 octobre, la star des Bleus devrait rendre visite à son chirurgien pour faire le point sur sa blessure à la pommette. D'ores et déjà forfait pour le match face à l'Italie vendredi prochain, il pourrait faire son grand retour à l'occasion du quart de finale, vraisemblablement face à l'Afrique du Sud.

Touché au visage lors de la rencontre face à la Namibie le 21 septembre dernier, Antoine Dupont a fait son retour avec le XV de France. Le joueur a repris la course, mais n'a pas retouché le ballon. Avant d'envisager de reprendre la compétition, le demi de mêlée va devoir obtenir le feu vert de son chirurgien. Un rendez-vous est calé pour le 9 octobre prochain comme l'a confirmé Bruno Boussagol ce mardi.

Coupe du monde de Rugby : L’Italie passe au détecteur du XV de France https://t.co/VsMJRl2y3U pic.twitter.com/4mzQ0bZC2A — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Un rendez-vous crucial fixé pour Dupont

« Il a intégré le groupe ce week-end. Il était avec la partie médicale dimanche. On est rapidement passé à des exercices de course. Tout se passe normalement avec Antoine. Prochaine étape avec lui, il reste avec nous jusqu'au match. Il y a une visite lundi avec son chirurgien pour un dernier contrôle. On attend l'avis du chirurgien pour voir ce qu'on peut envisager pour un retour sur un éventuel quart de finale. Tant qu'on n'a pas l'avis médical, on ne pourra pas reprendre le rugby. S'il y a le feu vert et le prérequis, il y aura une reprise progressive. Il va falloir voir comment il réagit, est-ce qu'il aura toutes ses capacités et pas d'appréhension » a lâché le responsable santé du XV de France.

« C’est lui qui décidera »